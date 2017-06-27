Встреча Порошенко и Макрона показала значение нормандского формата — Песков

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Москва, 27 июня. Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и его украинского коллеги Петра Порошенко продемонстрировали значение нормандского формата, который был и остается единственной площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что не согласен с формулировкой Макрона, который назвал Россию агрессором. По словам представителя Кремля, Москва будет терпеливо объяснять свою позицию по этому вопросу.

Напомним, что ранее Порошенко обсудил с Макроном ситуацию на Украине. Во время обсуждения военного конфликта французский лидер выразил полную поддержку своему коллеге.