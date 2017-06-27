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Власти Сирии опровергли заявление США о планах применить химоружие
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    Власти Сирии опровергли заявление США о планах применить химоружие

    13:48  27 Июня 2017
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    Власти Сирии опровергли заявление США о планах применить химоружие
    Дамаск, 27 июня. Заявления Белого дома о якобы новой готовящейся химической атаке со стороны правительственной армии Сирии были опровергнуты министром по делам народного примирения Сирии Али Хайдаром. Соответствующую информацию приводит Associated Press.

    Как отметил Али Хайдар, власти Сирии не использовали и не будут пользоваться таким оружием.

    По словам министра, заявления властей США предвещают «дипломатическую битву», которая будет вестись против Сирийской республики в Организации Объединенных Наций.

    Напомним, заявления официального представителя Белого дома Шона Спайсера о «скорой химической атаке правительства в Сирии» оказались новостью для высокопоставленных офицеров Пентагона.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #дамаск
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