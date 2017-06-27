Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань

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Пекин, 27 июня. В юго-западной китайской провинции Сычуань в районе города Деси неподалеку от деревни Синьмо сошел второй оползень.

Как сообщает агентство «Синьхуа», поскольку доступ людей в этот район накануне был ограничен, ни один человек в результате ЧП не пострадал. Специалисты сообщают, в ходе оползня обрушилось около сотни кубометров грунта.

Напомним, бедствие обрушилось на одну из деревень в уезде Маосянь. После схода оползня погибли по меньшей мере 15 человек, 141 пропал без вести, под завалами оказались 46 домов.