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Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun
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    Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun

    14:05  27 Июня 2017
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    Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun

    Москва, 27 июня. Официальный представитель автомобильной компании Nissan в России ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 17 778 моделей Datsun, сообщает пресс-служба «Росстандарта».

    В частности, под отзыв попали машины, произведенные с сентября 2015 года по январь 2017 года. Причиной отзыва стал дефект топливной трубки, который был допущен еще при производстве Nissan Datsun.

    Как отмечает пресс-служба, эксплуатация неисправного автомобиля может привести к повреждению топливной трубки, в результате произойдет утечка топлива, возможно возгорание.

    Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» уведомит всех владельцев Nissan Datsun, попадающих под отзыв, о необходимости сдать автомобиль в ремонт для замены топливной трубки. Все ремонтные работы пройдут абсолютно бесплатно для клиентов.

    Автор: Дима Оленин
    #nissan
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