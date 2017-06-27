Nissan отзывает в России почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun

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Москва, 27 июня. Официальный представитель автомобильной компании Nissan в России ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 17 778 моделей Datsun, сообщает пресс-служба «Росстандарта».

В частности, под отзыв попали машины, произведенные с сентября 2015 года по январь 2017 года. Причиной отзыва стал дефект топливной трубки, который был допущен еще при производстве Nissan Datsun.

Nissan заявил о возможной утечке топлива в автомобилях Datsun https://t.co/zsZ0vRWjS5 pic.twitter.com/b6Gxr1yxF8 — novostinamaile (@novostinamaile) June 27, 2017

Как отмечает пресс-служба, эксплуатация неисправного автомобиля может привести к повреждению топливной трубки, в результате произойдет утечка топлива, возможно возгорание.

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» уведомит всех владельцев Nissan Datsun, попадающих под отзыв, о необходимости сдать автомобиль в ремонт для замены топливной трубки. Все ремонтные работы пройдут абсолютно бесплатно для клиентов.