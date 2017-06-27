Зюганов предложит Путину программу выдачи молока школьникам
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Москва, 27 июня. Депутат Государственной думы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует 28 июня представить главе государства Владимиру Путину законопроект об обязательной выдаче молока школьникам.
Документ разработал председатель комитета ГД РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.
«Мы сейчас подготовили законопроект о школьном молоке: чтобы каждому школьнику стаканчик молока давали, это очень эффективно действует», — подчеркнул Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что регулярно пьющие коровье молоко дети отличаются от сверстников более высоким ростом.