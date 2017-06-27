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Переговоры Путина и Трампа не помогут «разгрести завалы» в отношениях РФ и НАТО — МИД
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    Переговоры Путина и Трампа не помогут «разгрести завалы» в отношениях РФ и НАТО — МИД

    13:38  27 Июня 2017
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    Переговоры Путина и Трампа не помогут «разгрести завалы» в отношениях РФ и НАТО — МИД

    Москва, 27 июня. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не поможет урегулировать отношения, сложившиеся между Россией и НАТО. На данный момент существует столько противоречий, что «в один присест» ситуацию не разрулить. Такой позиции придерживаются в Москве.

    Переговоры Путина и Трампа не помогут «разгрести завалы» в отношениях РФ и НАТО — МИД

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин заявил, что РФ и НАТО должны пройти длительный путь, прежде чем удастся прийти к взаимопониманию.  

    «Между Россией и альянсом накопилось очень много противоречий и взаимного непонимания, поэтому разгрести эти завалы, которые были созданы за эти годы, — это досрочно длинный путь», — подчеркнул он.

    Переговоры Путина и Трампа не помогут «разгрести завалы» в отношениях РФ и НАТО — МИД

    О возможной встрече Путина и Трампа говорят давно. Однако официальных подтверждений, как и четко назначенных дат, пока нет. Келин считает, что если переговоры и состоятся, то они будут посвящены ситуации в Сирии и на Корейском полуострове.  

    Автор: Кира Мирова
    #путин #трамп #келин
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