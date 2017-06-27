В Избранное

Москва, 27 июня. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не поможет урегулировать отношения, сложившиеся между Россией и НАТО. На данный момент существует столько противоречий, что «в один присест» ситуацию не разрулить. Такой позиции придерживаются в Москве.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин заявил, что РФ и НАТО должны пройти длительный путь, прежде чем удастся прийти к взаимопониманию.

«Между Россией и альянсом накопилось очень много противоречий и взаимного непонимания, поэтому разгрести эти завалы, которые были созданы за эти годы, — это досрочно длинный путь», — подчеркнул он.

О возможной встрече Путина и Трампа говорят давно. Однако официальных подтверждений, как и четко назначенных дат, пока нет. Келин считает, что если переговоры и состоятся, то они будут посвящены ситуации в Сирии и на Корейском полуострове.