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Сирия на краю пропасти: смогут ли Лавров и Тиллерсон урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке
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    Сирия на краю пропасти: смогут ли Лавров и Тиллерсон урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

    14:07  27 Июня 2017
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    Сирия на краю пропасти: смогут ли Лавров и Тиллерсон урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

    Вчера глава Госдепа США Рекс Тиллерсон позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Лавров и Тиллерсон говорили о путях урегулирования кризиса в САР, особо отметив важность закрепления режима прекращения огня. Лавров также отметил, что США должны предпринять меры, чтобы не допустить дальнейших провокаций в отношении сирийских правительственных войск со стороны коалиционных сил.

    После того, как под Раккой был сбит самолет ВВС Сирии, отношения между военными контингентами США и России в регионе остаются напряженными. 19 июня было приостановлено действия совместного меморандума о полетах. Теперь к западу от Евфрата российские системы ПВО держат воздушные суда коалиции под прицелом, воспринимая их как потенциально враждебные цели. И могло показаться, что прямой контакт Тиллерсона и Лаврова должен будет сгладить это напряжение. Но этим надеждам, как кажется, уже суждено сбыться.

    Лавров попросил США прекратить провокации в отношении официального Дамаска, и что же делает Вашингтон? Сегодня в Белом доме заявили, что Башар Асад готовится к «новой химической атаке» против собственного народа, и пригрозили ему всяческими карами. Зачем в таком случае Рекс Тиллерсон вообще звонил Лаврову, если администрация его президента только эскалирует напряжение в Сирии? Разбирается Федеральное агентство новостей.

    Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

    Хороший и плохой полицейские

    «Все это игра и маневры. В российско-американских отношениях Госдеп всегда — даже когда Джон Керри был государственным секретарем — играл роль своеобразного хорошего полицейского. Госдеп во главе с Рексом Тиллерсоном продолжает эту игру. В свою очередь, Белый дом и Пентагон взяли на себя функцию пары плохих полицейских. В США полагают, что такой подход к взаимоотношениям с Россией открывает им наибольшую площадку для маневра», — привел свою точку зрения Алексей Мухин, глава Центра политической информации.

    При этом последний месяц и события в Сирии явственно продемонстрировали, что плохой полицейский плохому полицейскому рознь. Если президентская администрация США просто действует непредсказуемо, то Пентагон, как кажется, взял курс на прямую конфронтацию с Россией. На примере сбитого под Раккой Су-22 мы могли наблюдать, что в Сирии — так сказать «на земле» — американское военное руководство зачастую принимает решения, которые прямо расходятся с достигнутыми дипломатами договоренностями.

    Су - 22

    Пентагон против Госдепа

    «Сбив иранские беспилотники и самолет ВВС Сирии, Пентагон хотел показать, что контролирует ситуацию в регионе и может позволить себе не принимать во внимания интересы России. Но не будем забывать, что Россия расширяет свое военное влияние в регионе. В конце концов, у Пентагона не будет иного выбора, кроме как выстроить свой собственный канал коммуникации с ВКС РФ и Россией помимо того, который уже налажен между Тиллерсоном и Лавровым», — поясняет Алексей Мухин.

    Собственно, последние несколько дней, прошедшие с момента разрыва меморандума о полетах, показали, что военное руководство США уже начало это делать. Отсюда все эти примирительные пассы в адрес ВКС РФ со стороны командования Международной коалиции и т.д.

    "Сбив иранские беспилотники Пентагон хотел показать, что контролирует ситуацию"

    В любом случае, даже такая прямая коммуникация между российскими и американскими военными вряд ли исправит ситуацию. Сейчас, по мнению политолога, основная проблема заключается в том, что различные части военно-политического руководства США — Пентагон, Тиллерсон и Госдеп, Трамп и Белый дом — действуют вразнобой.

    Военная машина США

    «Военная машина США часто действует в Сирии самостоятельно, без оглядки на политическое руководство страны. Это приводит к серьезным трениям между американскими военными и их российскими коллегами. С другой стороны, не стоит возлагать всю вину за рост напряженности в Сирии лишь на одних только американских военных. Все же иногда они страхуются от возможных неожиданностей в отличие от тех же американских политиков», — заключает Мухин.

    Если Тиллерсон выполняет работу хорошего полицейского, то пока он с ней не справляется. «Зачастую они с Трампом делают заявления, ставящие отношения с Россией и Сирией на грань уже даже не холодной, а горячей войны. Это вызывает сожаления», — подводит итог политолог.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #сирия #трамп #вкс рф #лавров #пентагон #мид #госдеп #тиллерсон #мухин
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