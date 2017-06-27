«Заминировавшую» аэропорт Ростова женщину допросила полиция

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Ростов-на-Дону, 27 июня. Пассажиров и сотрудников аэропорта Ростова-на-Дону эвакуировали из-за угрозы взрыва. Как стало известно ФАН, экстренные меры приняли после получения смс-сообщения о том, что в находящийся в воздушной гавани самолет якобы закладывают взрывное устройство.

«Отключите интернет, в самолет закладывают бомбу», — такое сообщение поступило оператору «Мегафон» в 10.44 мск. Об этом тут же уведомили полицию. Было принято решение о срочной полной эвакуации аэропорта», — рассказал источник в правоохранительных органах. Проверка продолжалась до 12.35 мск, никаких опасных веществ и взрывных устройств не нашли.

Источник уточнил, что полицейские уже вычислили отправительницу сообщения и приехали к ней домой. Она заявила стражам порядка, что про самолет ничего не писала, а просто попросила отключить ей интернет.

Из-за ЧП задержаны три рейса – два в Москву и один в Анталию.