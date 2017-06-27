Володин: Россия выступает за взаимовыгодное сотрудничество с Евразией

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Сеул, 27 июня. В ходе совещания спикеров парламентов стран Евразии в Южной Корее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что форум может стать новой площадкой для координации работы по актуальным вопросам.

По словам Володина, стороны могут достичь взаимодействия в научно-технической сфере, экономике, медицине и других отраслях.

«Мы все выступаем за взаимовыгодное сотрудничество на евразийском пространстве», — подчеркнул спикер российской Госдумы.

Он отметил, что диалог основывается не на политических интересах, а на стремлении представителей разных государств найти взаимопонимание. Володин также выразил надежду на то, что новый формат диалога заинтересует новых участников, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы заявил, что ему очень нравятся порядок и дисциплина в парламенте Южной Кореи.