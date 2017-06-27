Песков: Путин — один из самых влиятельных политиков в мире, с этим не поспоришь

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Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин пользуется огромной поддержкой россиян и остается одним из самых влиятельных политиков на мировой арене. Такое заявление сделал во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Действительно президент Путин пользуется абсолютно превалирующей поддержкой россиян внутри страны и является одним из самых известных и самых влиятельных политиков на мировой арене. Оспорить этот тезис вряд ли возможно», — отметил он.

Ранее сообщалось о социологическом исследовании, в котором утверждалось, что Путин пользуется в мире большим доверием, чем его американский коллега Дональд Трамп.