Женщина погибла под колесами электрички в Подмосковье

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Москва, 27 июня. Электропоезд, следовавший по маршруту Раменское — Москва, насмерть сбил женщину в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, следователи начали проверку по данному факту.

Как стало известно, чрезвычайное происшествие случилось в прошедший понедельник, 26 июня. От полученных травм женщина, которой на вид 40-45 лет, скончалась на месте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время по данному факту инициирована доследственная проверка.

Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, в минувший понедельник велосипедист попал под колеса поезда в Самарской области. В результате подросток скончался на месте.