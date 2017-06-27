Женщина погибла под колесами электрички в Подмосковье
Москва, 27 июня. Электропоезд, следовавший по маршруту Раменское — Москва, насмерть сбил женщину в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.
По данным ведомства, следователи начали проверку по данному факту.
Как стало известно, чрезвычайное происшествие случилось в прошедший понедельник, 26 июня. От полученных травм женщина, которой на вид 40-45 лет, скончалась на месте, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время по данному факту инициирована доследственная проверка.
Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, в минувший понедельник велосипедист попал под колеса поезда в Самарской области. В результате подросток скончался на месте.