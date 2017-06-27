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Более 40 человек погибли при ударе коалиции на востоке Сирии
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    Более 40 человек погибли при ударе коалиции на востоке Сирии

    13:26  27 Июня 2017  /обновлено: 13:35  27 Июня 2017
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    Более 40 человек погибли при ударе коалиции на востоке Сирии

    Дамаск, 27 июня. Более 40 жителей Сирии погибли в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по террористам «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) на востоке страны. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

    Жертвами атаки с воздуха стали 42 человека. Представитель возглавляемой США коалиции заявил, что будет разбираться в инциденте.

    По данным центра мониторинга, удар был нанесен по подконтрольному ИГ городу Аль-Маядин на востоке Сирии в понедельник на рассвете. Один из снарядов попал в здание, которое используется террористами в качестве тюрьмы, сообщает Reuters.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #сирия #иг #игил #коалиция
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