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Дамаск, 27 июня. Более 40 жителей Сирии погибли в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по террористам «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) на востоке страны. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Жертвами атаки с воздуха стали 42 человека. Представитель возглавляемой США коалиции заявил, что будет разбираться в инциденте.

По данным центра мониторинга, удар был нанесен по подконтрольному ИГ городу Аль-Маядин на востоке Сирии в понедельник на рассвете. Один из снарядов попал в здание, которое используется террористами в качестве тюрьмы, сообщает Reuters.

* Организация запрещена на территории РФ.