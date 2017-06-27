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Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин намерен провести отдельное совещание с главой Минприроды РФ Сергеем Донским. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер постоянно получает информацию о ситуации в Балашихе от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Песков подчеркнул, что тема свалок в регионе обсуждалась на протяжении многих лет.