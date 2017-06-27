Путин следит за ситуацией вокруг свалки в Балашихе — Песков
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Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин намерен провести отдельное совещание с главой Минприроды РФ Сергеем Донским. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер постоянно получает информацию о ситуации в Балашихе от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Песков подчеркнул, что тема свалок в регионе обсуждалась на протяжении многих лет.
«Она только так остро прозвучала на прямой линии, но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. Все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер. Он докладывает президенту постоянно», — сказал Песков.