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Плачущую четырехлетнюю девочку нашли ночью на трассе в Ленобласти
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    Плачущую четырехлетнюю девочку нашли ночью на трассе в Ленобласти

    15:16  27 Июня 2017
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    девочка

    Всеволожск, 27 июня. На трассе во Всеволожском районе Ленобласти ночью инспекторы ДПС подобрали четырехлетнюю девочку. Как выяснилось, малышка ушла из дома, чтобы отыскать старшего брата.

    Около трех часов ночи патрулировавший территорию экипаж ДПС увидел на обочине трассы маленького ребенка. Стражи порядка успокоили плачущую девочку и узнали, что она живет в соседнем поселке. Ее мама уехала в Петербург и оставила детей одних.

    Посреди ночи девочка обнаружила, что ее брата нет дома, и отправилась на поиски. Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», ребенка увезли в отдел полиции, к инспектору по делам несовершеннолетних.

    Автор: Ермолай Любимов
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