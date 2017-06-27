Путин проведет ряд двусторонних встреч на саммите G20 — Песков

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Москва, 27 июня. Российский президент Владимир Путин в рамках участия в саммите G20 обсудит международную повестку с коллегами из других стран и проведет ряд двусторонних встреч, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства Владимира Путина провести ряд встреч на полях саммита «Большой Двадцатки».

«Главы государств и правительств, как правило, принимают участие в таких многосторонних международных мероприятиях для того, чтобы принять участие в обсуждении многосторонней повестки дня и осуществить целый ряд двусторонних встреч, чтобы возможностью этой воспользоваться», — заявил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что президент Владимир Путин воспользуется возможностью встретиться со своими коллегами. При этом, по словам пресс-секретаря, каких-либо наработок для полноформатных двусторонних встреч пока нет. Напомним, что саммит G20 намечен на 7-8 июля и пройдет в немецком Гамбурге.