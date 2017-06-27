Участникам фокус-группы показали салон седана проекта «Кортеж»

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Москва, 27 июня. Накануне в российской столице прошла презентация автомобильного мероприятия в «Центре международной торговли», в ходе которой был представлен один из вариантов седана из проекта «Кортеж».

Интерьер был показан фокус-группе, состоящей в основном из бизнесменов, топ-менеджеров государственных компаний, которые являются потенциальными покупателями данной модели.

Потенциальные клиенты в целом положительно отзываются об интерьере нового седана «Кортежа». Отдельно оценили специальную отделку салона.

Окончательный вариант кузова модели уже рассекречен. Автомобиль получит другую крышку багажника, новые фары головного света, видоизмененный бампер.

Отметим, что седан был построен на модульной платформе ЕМП, которая станет основой для внедорожника и минивена проекта «Кортеж».

Разработкой автомобильного проекта занимается ФГУП «НАМИ». Всего в линейку вошли четыре автомобиля.