В Алеппо армия Сирии усилила меры безопасности в дни окончания Рамадана

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Алеппо, 27 июня. Армейцы и полиция Сирии перешли на усиленный режим несения службы в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадан.

Источники в Алеппо сообщают, что полицейские патрулируют улицы, проверяют документы и досматривают автомобили. При проверках применяются газоанализаторы, позволяющие определить, что в машине недавно перевозили оружие или взрывчатку.

На контрольно-пропускных пунктах при въездах в Алеппо службу несут кинологи с собаками. Некоторых служебных собак, которые обучены находить наркотики и взрывчатку, сирийцам подарили российские саперы, участвовавшие в разминировании Алеппо.