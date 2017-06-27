Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро

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Брюссель, 27 июня. Европейская комиссия выписала американской компании Google рекордный штраф на сумму €2,4 млрд за злоупотребление доминированием на рынке систем поиска в Сети. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке в качестве поисковой системы, давая незаконное преимущество другому продукту Google», — говорится в сообщении ЕК.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, расследование в отношении корпорации длилось семь лет. В июле 2016 года ЕК подтвердила свою убежденность в том, что поисковый гигант злоупотребляет положением на рынке.