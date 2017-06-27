Заявления Белого дома о «скорой химатаке в Сирии» застали врасплох офицеров Пентагона

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Вашингтон, 27 июня. Заявления официального представителя Белого дома Шона Спайсера о «скорой химической атаке правительства в Сирии» оказались новостью для высокопоставленных офицеров Пентагона. Несколько чиновников американского министерства обороны заявили The Independent, что не знакомы ни с какими данными разведки, которые бы указывали на то, что правительство Сирии готовится применить химическое оружие.

В понедельник, напомним, пресс-секретарь Трампа объявил, что «Соединенные Штаты выявили возможную подготовку к очередной химической атаке режимом Асада», особо упомянув, что в ходе этих нападений «погибнут мирные жители, в том числе невинные дети» и сравнив якобы готовящуюся атаку с «применением химоружия» в Хан-Джейхуне. Вашингтон пригрозил режиму Асада «суровой расплатой» за такую атаку.

Белый дом оказался ранее недоступен для комментариев крупнейших новостных агентств. Ряд источников в Госдепартаменте, Пентагоне и Центральном командовании заявили, что им неизвестно, чем была вызвана угроза Белого дома Дамаску.

Напомним, ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ответственными за любые атаки против народа Сирии Вашингтон будет считать Асада, Россию и Иран.