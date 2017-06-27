Дейр эз-Зор: танковое сражение между ИГ и САА произошло в районе станции Т-2

В Избранное

Дейр эз-Зор, 27 июня. Правительственные войска Сирии на пути к осажденному Дейр эз-Зору столкнулись с танковой колонной «Исламского государства»*.

Местные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выдвинули к линии фронта бронетанковую колонну, которая столкнулась с передовыми отрядами Сирийской арабской армии. В результате около насосной станции Т-2 произошло танковое сражение.

Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что боевикам удалось подбить танк САА из ПТРК. Точные данные о потерях устанавливаются. Сирийские военные уничтожили несколько десятков террористов и два «шахид-мобиля». До осажденного Дейр эз-Зора остается 90 километров.

* Организация запрещена на территории РФ.