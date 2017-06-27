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Дейр эз-Зор: танковое сражение между ИГ и САА произошло в районе станции Т-2
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    Дейр эз-Зор: танковое сражение между ИГ и САА произошло в районе станции Т-2

    13:15  27 Июня 2017
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    Дейр эз-Зор: танковое сражение между ИГ и САА произошло в районе станции Т-2

    Дейр эз-Зор, 27 июня. Правительственные войска Сирии на пути к осажденному Дейр эз-Зору столкнулись с танковой колонной «Исламского государства»*.

    Местные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выдвинули к линии фронта бронетанковую колонну, которая столкнулась с передовыми отрядами Сирийской арабской армии. В результате около насосной станции Т-2 произошло танковое сражение.

    Дейр эз-Зор: танковое сражение между ИГ и САА произошло в районе станции Т-2

    Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что боевикам удалось подбить танк САА из ПТРК. Точные данные о потерях устанавливаются. Сирийские военные уничтожили несколько десятков террористов и два «шахид-мобиля». До осажденного Дейр эз-Зора остается 90 километров.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #саа #дейр эз-зор
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