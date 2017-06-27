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Москва, 27 июня. Президент России Владимир Путин посетит Ижевск, где побывает в гостях у женщины, которая во время прямой линии, состоявшейся 15 июня, пожаловалась на ветхое жилье.

Она рассказала, что ее семье в таких условиях предстоит существовать до 2029 года из-за отсрочки расселения из аварийного фонда.

«В Ижевске Путин выполнит свое обещание — посетит ветхое жилье, если вы помните, женщины, которая задавала вопрос на прямой линии», — сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, глава государства планирует встречу с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым и посещение концерна «Калашников» и завода «Купол». Обширная программа визита Путина в Ижевск включает также участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.