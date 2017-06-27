Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу

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В администрации президента Украины назвал некоторые составляющие «формулы Макрона» по урегулированию конфликта в Донбассе. Впервые об этой формуле узнали накануне — после встречи Петра Порошенко и президента Франции в Париже. Что представляет из себя формула и приведет ли она хоть к каким-то ощутимым результатам? Выясняло Федеральное агентство новостей.

В Киеве поспешили ударить в фанфары: новая формула обеспечит совместную и целенаправленную работу. Медленно, маленькими шажками Европа должна добиться выполнения минских договоренностей.

По словам замглавы администрации президента Константина Елисеева, уже есть договоренность о проведении телефонной конференции лидеров «нормандской четверки» — причем вместе с руководителями СММ ОБСЕ. Он отметил, что разговор должен получиться предметным, хорошо подготовленным и нацеленным на эффективное решение проблем.

В Донецке и Луганске предложения президента Франции восприняли с недоумением, назвав их «бегом по кругу». Чего ради Макрон принялся изобретать велосипед?

«Формула Макрона полностью укладывается в логику событий и поведения так называемых киевских властей. Главное осуществляемое здесь действие — обрезание: прав и свобод, зарплат, финансирования здравоохранения и образования, количества жителей на этой территории. По своей ли воле предлагал такое Макрон, от неопытности ли, но к власти он пришел не сам, это чисто технический проект. Инициатива Макрона является по сути обрезанными договоренностями «Минска-2». Если посмотреть на те пункты, то Макрон взял их треть, но выставил это как политическое ноу-хау», — комментирует специально для ФАН лидер «Славянской гвардии», председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов.

Макрон выделял как важные вопросы соблюдения режима прекращения огня, предоставления беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всем районам Донбасса, разведения сторон и отведения тяжелой техники, освобождения заложников.

«Это игра на повышение ставок, попытка громогласно заявить о себе как субъекте геополитических движений. Трамп немного самоустранился, занялся больше внутренними разборками — ему сейчас не до Украины. У Меркель на повестке дня стоят выборы. И Макрон может быть какое-то время главным ньюсмейкером в данном направлении — инициатором встреч «нормандской четверки», новых решений. Все это выглядит как изображение бурной деятельности: есть четкие договоренности, подписанные с гарантиями Германии, Франции и России. Их необходимо выполнять, а потом передоговариваться о чем-то новом», — продолжает эксперт.

Интересно, что участники «нормандского формата» еще в октябре прошлого года договорились разработать «дорожную карту» выполнения минских соглашений. Но прогресса в ее разработке не наблюдается.

«Мы видим, что новые инициативы и форматы оказались не по душе американским партнерам. Вдруг Петр Алексеевич резко замолчал о своем хитром и мирном плане, который он якобы повез в Вашингтон. Что это такой за мирный план, который нужно везти секретно? Если инициатива хорошая и миролюбивая, то о ней надо говорить громогласно и вслух, а не прятать стыдливо и подло. Что лишний раз говорит о том, что ничего хорошего ни Макрон, ни Порошенко предложить не могут», — продолжает Рогов.

Дошло до того, что «обленились» и международные наблюдатели ОБСЕ, Пару недель назад они отказались фиксировать смерть матери и ребенка в Донецке, потому что до места преступления не было выложено заасфальтированной дороги.

«И все же недавний доклад ООН и заявления на уровне ОБСЕ вовсе не радуют представителей Киева: если у властей народных республик значатся пять-шесть пунктов для обязательного устранения, то у Украины намечено свыше двух десятков требований и претензий. Тональность резко изменилась и с чем она связана, мы увидим в ближайшем будущем. Любые претензии для Порошенко необязательны — в том формате, когда на преступления его подельников закрываются глаза. Но как только будет введен режим санкций за невыполнение минских соглашений, тогда откреститься от этого будет невозможно. Поездка в гости к Трампу, несмотря на большой ценник (миллион и 200 тысяч долларов), заплаченный лоббистскими компаниями, не дала Киеву результатов. За участие Климкина в фотосессии с Трампом было заплачено 400 тысяч долларов, но ставки растут, а котировки киевских властей падают. За целого президента, который выше по статусе, чем министр МИД, платится в три раза больше», — добавляет собеседник ФАН.