Песков сообщил о сожалениях Кремля из-за формата встречи Путина с Трампом

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Москва, 27 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии конкретных наработок по полноформатной встрече Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

«Что касается полноформатной встречи, то пока каких- либо наработок, к сожалению, нет», — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что если на саммите G20 в Гамбурге появится такая возможность, Путин обязательно ею воспользуется.

Накануне Associated Press распространило новость о том, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите и призывает организовать полномасштабную двустороннюю встречу.

Однако ряд чиновников администрации полагают, что Штаты должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такое «чувствительное время». Именно поэтому, по их мнению, Трампу следует провести формальную и непродолжительную встречу с Путиным в Гамбурге.