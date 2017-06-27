США готовят циничную провокацию и новый удар в Сирии — Клинцевич

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Москва, 27 июня. Российский сенатор Франц Клинцевич утверждает, что США готовят новую атаку на правительственную армию Сирии.

«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, после этой провокации, которую замаскируют под химатаку, может последовать удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации». Таким образом, действия США могут нести угрозу для ВКС РФ и других специалистов на территории САР.

Добавим, ранее Клинцевич заявил, что атака на сирийский самолет Су-22 со стороны коалиции США была проявлением откровенной агрессии и провокации.