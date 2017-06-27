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США готовят циничную провокацию и новый удар в Сирии — Клинцевич
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    США готовят циничную провокацию и новый удар в Сирии — Клинцевич

    13:07  27 Июня 2017  /обновлено: 13:22  27 Июня 2017
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    США готовят циничную провокацию и новый удар в Сирии — Клинцевич

    Москва, 27 июня. Российский сенатор Франц Клинцевич утверждает, что США готовят новую атаку на правительственную армию Сирии. 

    «США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — приводит его слова РИА Новости.

    По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, после этой провокации, которую замаскируют под химатаку, может последовать удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации». Таким образом, действия США могут нести угрозу для ВКС РФ и других специалистов на территории САР.

    США готовят циничную провокацию и новый удар в Сирии — Клинцевич

    Добавим, ранее Клинцевич заявил, что атака на сирийский самолет Су-22 со стороны коалиции США была проявлением откровенной агрессии и провокации.

    Автор: Ксения Тасманова
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