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Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами
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    Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами

    14:16  27 Июня 2017
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    Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами

    Санкт-Петербург, 27 июня. Рабочий день для группы депутатов петербургского парламента, которые выступают против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, начался с неприятного сюрприза — планировавшаяся встреча с недавно назначенным директором Юрием Мудровым не состоялась, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В приемную депутата Оксаны Дмитриевой принесли официальное письмо, в котором сказано, что директор не может прибыть на встречу из-за приема иногородней делегации. Откуда делегация и как долго продлится прием, не сообщалось. Зато Юрий Мудров прислал вместо себя сразу двух своих замов — Наталью Кореневу и Бориса Подольского.

    «Это неуважение к нам, нас, между прочим, избрали почти 30% горожан.  К нам приезжают отсчитываться главы комитетов администрации города. А в этом случае не может приехать директор. Странно», — считает депутат ЗАКСа Борис Вишневский.

    Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами

    «Я не уверена, что разговор будет таким же продуктивным, как если бы был Юрий Викторович (Мудров  — директор Исаакиевского собора  — прим. ФАН). Впрочем я уже ничему не удивляюсь»,  — сказала в свою очередь депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

    Встреча с депутатами длилась около часа. Комментировать ее итоги представители собора отказались, сообщив корреспонденту ФАН, что просто «обменялись мнениями». Депутаты были более разговорчивы и, возможно, главную мысль высказал Алексей Ковалев:

    «Первое: пока не сделано никаких шагов в процессе передачи собора церкви, второе: как сказал президент страны, не надо нагнетать страсти и политизировать процесс. Должны быть учтены интересы всех сторон».

    Как это сделать, пока не знает никто. Нет ответов даже на самые актуальные и острые вопросы. Например, если в ближайшее время участится количество церковных мероприятий, то как быть в зимний период. Для прихожан необходимо открывать все двери, а это пагубно скажется на реставрации картин и икон, которые могут пострадать из-за низких температур. Возможно, часть ответов мог дать новый директор собора на встрече с депутатами, но он не пришел.

    Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами

    Автор: Денис Машкин
    #петербург #рпц #закс #исаакий #мудров
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