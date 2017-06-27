Новый директор Исаакиевского собора не пришел на встречу с петербургскими депутатами

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Санкт-Петербург, 27 июня. Рабочий день для группы депутатов петербургского парламента, которые выступают против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, начался с неприятного сюрприза — планировавшаяся встреча с недавно назначенным директором Юрием Мудровым не состоялась, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В приемную депутата Оксаны Дмитриевой принесли официальное письмо, в котором сказано, что директор не может прибыть на встречу из-за приема иногородней делегации. Откуда делегация и как долго продлится прием, не сообщалось. Зато Юрий Мудров прислал вместо себя сразу двух своих замов — Наталью Кореневу и Бориса Подольского.

«Это неуважение к нам, нас, между прочим, избрали почти 30% горожан. К нам приезжают отсчитываться главы комитетов администрации города. А в этом случае не может приехать директор. Странно», — считает депутат ЗАКСа Борис Вишневский.

«Я не уверена, что разговор будет таким же продуктивным, как если бы был Юрий Викторович (Мудров — директор Исаакиевского собора — прим. ФАН). Впрочем я уже ничему не удивляюсь», — сказала в свою очередь депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Встреча с депутатами длилась около часа. Комментировать ее итоги представители собора отказались, сообщив корреспонденту ФАН, что просто «обменялись мнениями». Депутаты были более разговорчивы и, возможно, главную мысль высказал Алексей Ковалев:

«Первое: пока не сделано никаких шагов в процессе передачи собора церкви, второе: как сказал президент страны, не надо нагнетать страсти и политизировать процесс. Должны быть учтены интересы всех сторон».

Как это сделать, пока не знает никто. Нет ответов даже на самые актуальные и острые вопросы. Например, если в ближайшее время участится количество церковных мероприятий, то как быть в зимний период. Для прихожан необходимо открывать все двери, а это пагубно скажется на реставрации картин и икон, которые могут пострадать из-за низких температур. Возможно, часть ответов мог дать новый директор собора на встрече с депутатами, но он не пришел.