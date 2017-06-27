Сирия сегодня: предупреждение Клинцевича, США готовят провокацию с «химаткой», Алеппо после рамадана

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Сирия сегодня, 27 июня. Франц Клинцевич предупреждает о новом ударе США по силам Башара Асада и об угрозе жизни российских военных. Вашингтон готовит новую провокацию с «химаткой» для оправдания атаки на сирийскую армию. В Алеппо усилены меры безопасности в связи с окончанием рамадана и празднованием Уразы-байрама.

США готовят удар по Башару Асаду

Соединенные Штаты готовы нанести новый удар по правительственной Сирийской арабской армии, об этом предупредил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск — это ясно», — заявил Клинцевич.

По словам сенатора, атаке наверняка будет предшествовать провокация, которую американцы, скорее всего, представят как «химическую атаку», якобы осуществленную силами официального Дамаска.

«Готовится новая циничная беспрецедентная провокация», — предупредил сенатор.

По словам Франца Клинцевича, в связи с возможной атакой США возникает вполне реальная угроза жизни и здоровью российских военных, находящихся в Сирии по приглашению законного сирийского правительства.

«Существует реальная угроза их жизни», — подчеркнул сенатор.

Новая провокация с «химатакой»

Заявление Франца Клинцевича имеет под собой более чем серьезные основания. Дело в том, что накануне в ходе очередного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что силы Башара Асада якобы ведут подготовку к новой химической атаки, которая может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

«США выявили потенциальную подготовку режима Асада к очередной химической атаке, которая, вероятнее всего, приведет к массовой гибели мирных жителей, в том числе невинных детей», — припугнул слушателей Спайсер.

Глава пресс-службы Белого дома отметил, что, по имеющимся у него данным, действия по подготовке химатаки похожи на те, которые режим Асада якобы проводил перед «атакой» 4 апреля 2017 года.

Напомним, несмотря на многочисленные опровержения, как Дамаска, так и Москвы, в Вашингтоне продолжают утверждать, что 4 апреля в провинции Идлиб якобы имела место химическая атака, осуществленная сирийской правительственной армией.

«Если Асад осуществит еще одну массовую атаку с использованием химоружия, он и его армия дорого за это заплатят», — предупредил представитель Белого дома.

Напомним, в ответ на мифическую химатаку 7 апреля 2017 года Соединенные Штаты нанесли удар с кораблей ракетами «томагавк» по сирийской военной базе «Шайрат» в провинции Хомс.

Меры безопасности в Алеппо

Мусульманский мир отмечает второй по значимости праздник в исламе — Ураза-байрам (праздников разговения после окончания священного месяца рамадан, во время которого верующим предписан строгий пост).

В дни после окончания рамадана во втором по величине городе Сирии Алеппо принимаются усиленные меры безопасности. Это делается для того, чтобы избежать провокаций со стороны террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и боевиков так называемой вооруженной оппозиции.

В недавно освобожденном от террористов Алеппо усиленные меры безопасности воспринимаются с пониманием, сообщают сирийские источники Федерального агентства новостей.

Тщательные проверки автотранспорта и местных жителей проводятся на всех более чем тридцати блокпостах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных как вокруг Алеппо, так и в самом городе. Несмотря на увеличившееся время ожидания на блокпостах, люди не ропщут, понимая, что мера это вынужденная. Усиленные меры безопасности сохранятся на все время празднований Уразы-байрама, которые продлятся в Сирии в течение недели.

* Организация запрещена на территории РФ.