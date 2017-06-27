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Тренер-педофил из Подмосковья, два года насиловавший ученицу, проведет 12 лет в колонии
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    Тренер-педофил из Подмосковья, два года насиловавший ученицу, проведет 12 лет в колонии

    13:40  27 Июня 2017
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    Тренер-педофил из Подмосковья, два года насиловавший ученицу, проведет 12 лет в колонии

    Москва, 27 июня. В Московской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима тренера по боксу, который на протяжении долгого времени насиловал свою воспитанницу. 

    Следователи установили, что 34-летний мужчина работал тренером по боксу в Истринском спортклубе. На протяжении двух с половиной лет — с 2013 по 2015 год  — он систематически насиловал свою воспитанницу — девочку 2000 г.р. Преступления совершались в спортивном клубе и на съемной квартире тренера. 

    Тренер-педофил из Подмосковья, два года насиловавший ученицу, проведет 12 лет в колонии

    В ходе допросов тренер свою вину не признал. 

    Мужчине было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

    Автор: Владимир Багров
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