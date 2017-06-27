Тренер-педофил из Подмосковья, два года насиловавший ученицу, проведет 12 лет в колонии

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Москва, 27 июня. В Московской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима тренера по боксу, который на протяжении долгого времени насиловал свою воспитанницу.

Следователи установили, что 34-летний мужчина работал тренером по боксу в Истринском спортклубе. На протяжении двух с половиной лет — с 2013 по 2015 год — он систематически насиловал свою воспитанницу — девочку 2000 г.р. Преступления совершались в спортивном клубе и на съемной квартире тренера.

В ходе допросов тренер свою вину не признал.

Мужчине было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.