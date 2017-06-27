Корейский вопрос: зачем Россия разработала для КНДР «дорожную карту»

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Российская Федерация разработала «дорожную карту» для разрешения кризиса на Корейском полуострове. Кроме того, Москва готова обсуждать документ с международным сообществом. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Игорь Моргулов. О том, для чего была разработана «дорожная карта» — в материале Федерального агентства новостей.

Прочный мир

По словам Моргулова, Россия готова обсудить с другими странами набор практических мер, которые должны сформировать в Северо-Восточной Азии механизм прочного мира с одновременным решением проблем полуострова. Он отметил, что ядерное разоружение входит в эти меры.

Моргулов подчеркнул, что Москва, выступая с подобными инициативами, действует в строгой координации с руководством Китая. Пекин крайне обеспокоен ситуацией в регионе.

Представитель российского МИДа пояснил, что «дорожная карта» включает в себя поэтапную схему продвижения враждующих сторон к диалогу без предварительных условий. Реализацию документа предполагается начать с «проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой». При этом Пхеньян должен быть уверен, что ему предоставят гарантии безопасности, что в будущем даст ему возможность отказаться от ракетно-ядерной программы.

По мнению дипломата, проблемы Корейского полуострова нужно решать мирным путем, прежде всего через диалог Соединенных Штатов и КНДР. Эти государства формально находятся в состоянии военного конфликта, поскольку после Корейской войны (1950-1953 годы) между этими странами было подписано лишь соглашение о перемирии. Он отметил, что все последующие попытки КНДР заключить соглашение о мире Штаты отвергли.

Северокорейская проблема

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, северокорейская проблема длится уже более шестидесяти лет и вряд ли будет разрешена в скором времени. Вместе с тем новые предложения Москвы по урегулированию «корейского вопроса» могут дать свежую перспективу в этом направлении.

«Корейских вопроса, собственно, два. Первый — это ядерная программа Пхеньяна, которую в принципе не одобряют все соседи КНДР. Второй — это объединение Северной и Южной Кореи, которое формально приветствуют и в самих разделенных республиках, и в целом в регионе, но по факту далеко не все реально этого хотят. Предыдущие предложения по урегулированию проблемы рассматривали денуклеаризацию (ядерное разоружение, — Прим. ФАН) полуострова и его политическое объединение в едином блоке. Москва же предлагает разграничить эти вопросы и сконцентрироваться на наиболее принципиальном — ядерной программе КНДР, — по которому существует «честный» консенсус», — пояснил Станислав Бышок.

Китайский «буфер»

По мнению эксперта, для Пекина Северная Корея — это дополнительный «буфер» против таких союзников США, как Южная Корея и Япония. Несмотря на то, что «буфер» этот порой доставляет явные неудобства Китаю, эти проблемы существенно меньше, чем перспектива появления американских вооруженных сил на собственных границах. В этом, кстати, и состоит сложность в вопросе объединения двух Корей.

«Сеул гораздо сильнее Пхеньяна в экономическом и политическом отношении. Поэтому, случись корейское объединение, по факту это будет не «одна страна и два строя», но постепенное распространение Южной Кореи, которая, повторюсь, является союзником США, дальше на север. Пекин такая перспектива явно не устраивает», — уверен аналитик.

Мифы и легенды

По словам Станислава Бышка, ядерная программа Пхеньяна — во многом мифологизированная западными странами, прежде всего США, инициатива. КНДР — это маленькая, крайне бедная страна, чей суверенитет во многом держится на договоренностях с Китаем.

«В Пхеньяне понимают, что нужно иметь и какие-то внутренние аргументы для поддержания суверенитета на случай, если отношения с Китаем по той или иной причине пошатнутся. Отсюда ядерная программа и демонстративные, как считается, запуски ракет. Таким образом, КНДР, с одной стороны, «отпугивает» своих более мощных противников, а с другой, пытается выиграть пространство для маневра в переговорах с Китаем и в целом с международным сообществом. Понятно, что бедную страну с ядерным оружием воспринимают серьезнее, чем просто бедную страну», — резюмировал эксперт.

Отметим, в последнее время военная напряженность между США и КНДР обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи. Вашингтон недавно отправил в Японское море атомный авианосец «Карл Винсон» для устрашения Пхеньяна, затем в японском порту Йокосука завершился ремонт еще одного американского авианосца «Рональд Рейган».