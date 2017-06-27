Замглавы ФСО назвал ограничение работы Telegram в РФ оправданным

Москва, 27 июня. Ограничение работы мессенджера Telegram на территории России является верным с позиции безопасности. Такого мнения придерживается заместитель руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Кондратюк.

«Лично от себя скажу, что это очень правильная позиция. Это надо поддержать — я не говорю, что закрыть мессенджер — надо в определенной степени помочь специальным службам контролировать такой участок», — заявил он в интервью РИА Новости.