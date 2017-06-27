В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

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Москва, 27 июня. Потенциальная опасность повторения провокаций с химическим оружием в Сирии существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона не исключает повторения провокаций со стороны ИГ* (деятельность запрещена в РФ) с применением химического оружия в Сирийской Арабской Республике.

Однако он напомнил, что случаи применения химических отравляющих веществ экстремистами ИГ фиксировались очень часто, поэтому аналогичные провокации могут повториться.

«Еще раз повторяю, точной информацией я не располагаю, думаю, что мои коллеги из специальных служб и оборонного ведомства, если она будет, поделятся такими опасениями», — подчеркнул Песков.

* Организация запрещена на территории РФ.