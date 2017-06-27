Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе

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Киев, 27 июня. В администрации президента Украины раскрыли, что представляет собой формула главы Франции Эммануэля Макрона по выполнению минских соглашений.

По словам замглавы администрации украинского лидера Константина Елисеева, так называемая формула Макрона «предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей».

В Киеве также заявили о понимании того, что решение важнейших вопросов по пакету безопасности минских соглашений является первоочередным, передает агентство ​Интерфакс-Украина.

Добавим, ранее Макрон заявил, что Париж никогда не признает присоединение Крыма к России. Также он заверил Порошенко, что между Францией и Украиной существует «очень глубокая история».