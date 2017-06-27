Ирак: в Мосуле остается не более 200 боевиков ИГ

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Мосул, 27 июня. Командование иракских войск считает, что Мосул будет освобожден от «Исламского государства»* в ближайшие дни.

По разведывательным данным сил безопасности Ирака в исторической части Мосула остается не более 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Подрыв террористами мечети Ан-Нури был назван символом окончательного поражения «Халифата» в Ираке, пишет «Вечерняя Москва».

International Coalition in Iraq: there are only about 200 ISIS left in Mosul. https://t.co/9TWsNg6VlK — David M. Witty (@DavidMWitty1) June 27, 2017

Иракские военные подчеркивают, что мирные жители, которым удалось бежать с подконтрольной игиловцам территории, находятся в очень тяжелом состоянии. В старой части Мосула нет электричества, пищи и воды. Главари группировки выдают продукты только своим боевикам.

Iraq 3rd ISOF BDE Commander: Most civilians fleeing Old Mosul are in poor health due to life under ISIS occupation. https://t.co/U5BWupvbw4 — David M. Witty (@DavidMWitty1) June 27, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.