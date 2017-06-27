Песков: Кремль не выступает на чьей-то стороне в споре «Роснефти» с АФК «Система»

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Москва, 27 июня. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что споры между «Роснефтью» и «Акционерной финансовой корпорацией «Система» могут быть урегулированы только в судебном порядке. Кремль не является стороной в данном споре и не занимает сторону «Роснефти» или «Системы». Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, будет намерен ли Кремль придерживаться нейтралитета с учетом того, что решение по данному спору может оказать масштабное влияние на российскую экономику.

«В данном случае какие-то решения могут приниматься только судом», — отрезал Песков.

Напомним, в понедельник стало известно, что Башкирия наложила арест на принадлежащие «Системе» акции компаний МТС, «Медси» и «БЭСК». Башкирия, «Роснефть» и «Башнефть» требуют взыскать с АФК сумму в 170,6 млрд рублей в пользу «Башнефти».