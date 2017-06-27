Ирак стал безопасным для христиан после изгнания ИГИЛ — папский нунций
Рим, 27 июня. Архиепископ Альберто Ортега Мартин, папский нунций в Ираке, призвал христиан, бежавших из страны, возвращаться, чтобы вернуть в Ирак «ощущение Христа». За годы войны христианское население Ирака сократилось с 1,5 млн впятеро.
Архиепископ напомнил, сколь многим иракским христианам пришлось бросить все и бежать от террористов ИГИЛ* (запрещено в России).
«Они оставили все, чтобы не отказываться от своей веры. Я не знаю никого, кто отказался бы от веры. Они способны простить тех, кто их вынудил бежать, тех, кто вредил им, — заявил папский нунций. — Они даже молятся за тех, кто их казнил, желая им перейти в христианство».
Напомним, наступление ИГИЛ в Ираке сопровождалось массовым насилием в отношении мирного населения. Иракские и сирийские христиане зачастую подвергались истреблению и насилию наравне с езидами и шиитами.
* Организация запрещена на территории РФ.