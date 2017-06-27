Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

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Киев, 27 июня. В Соломенском районе Киева в ходе подрыва автомобиля Mercedes погиб начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Взрыв автомобиля произошел рядом со зданием Высшей квалификационной комиссии судей, причем Свидетелями взрыва стали двое членов ВККС, уточняет корреспондент ФАН.

По данным полиции, машина записана на Ромась Дмитрия, 1987 года рождения, однако ездил на ней начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал.

Как отметили в ВКСС, рассмотрение дисциплинарных дел судей состоится в соответствии с графиком.

На месте взрыва собралось огромное количество полиции и лиц в штатском, по-видимому, сотрудников СБУ.

Рядом местом взрыва находится автомобильная стоянка, на которой осколками было повреждено множество машин. Полиция не допускает владельцев машин, некоторые из них возмущены и требуют компенсаций.

Также на месте работают не менее трех десятков журналистов, которых полиция с трудом отгоняет от линии оцепления. В толпе журналистов высказываются разные версии произошедшего, но большинство уверены, что речь идет о теракте.

«Это ответка со стороны сепаратистов. Они мстят за своих» - говорят журналисты. Депутат Рады Антон Геращенко в эфире украинского ТВ заявил, что подрыв авто – месть. «Это террористический акт, возможно, это акт возмездия и те, кто покушались, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины», — заявил Геращенко.

Полиция никак не комментирует ситуацию, обещая предоставить информацию позже.