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Украина
Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
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    Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

    12:51  27 Июня 2017
    1484

    Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

    Киев, 27 июня. В Соломенском районе Киева в ходе подрыва автомобиля Mercedes погиб начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). 

    Взрыв автомобиля произошел рядом со зданием Высшей квалификационной комиссии судей, причем Свидетелями взрыва стали двое членов ВККС, уточняет корреспондент ФАН.

    Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

    По данным полиции, машина записана на Ромась Дмитрия, 1987 года рождения, однако ездил на ней начальник резерва ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал.

    Как отметили в ВКСС, рассмотрение дисциплинарных дел судей состоится в соответствии с графиком.

    На месте взрыва собралось огромное количество полиции и лиц в штатском, по-видимому, сотрудников СБУ. 

    Рядом  местом взрыва находится автомобильная стоянка, на которой осколками было повреждено множество машин. Полиция не допускает владельцев машин, некоторые из них возмущены и требуют компенсаций.

    Также на месте работают не менее трех десятков журналистов, которых полиция с трудом отгоняет от линии оцепления. В толпе журналистов высказываются разные версии произошедшего, но большинство уверены, что речь идет о теракте.

    Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

    «Это ответка со стороны сепаратистов. Они мстят за своих» - говорят журналисты. Депутат Рады Антон Геращенко в эфире украинского ТВ заявил, что подрыв авто – месть. «Это террористический акт, возможно, это акт возмездия и те, кто покушались, прекрасно знали, что этот человек является важным сотрудником в деле обеспечения обороны и безопасности Украины», — заявил Геращенко.

    Полиция никак не комментирует ситуацию, обещая предоставить информацию позже.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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