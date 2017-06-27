Кремль не согласен с формулировкой США об «очередной» химатаке со стороны властей Сирии

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Москва, 27 июня. Кремль категорически не согласен с формулировкой, прозвучавшей со стороны властей США, которые заявили об угрозе «очередной» химатаке в Сирии, якобы организованной властями страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление Белого дома о якобы имеющихся свидетельствах подготовки сирийскими властями химической атаки. Песков заявил, что ему не поступало информации об угрозе применения химического оружия в Сирии.

«Точной информацией я не располагаю, думаю что мои коллеги из специальных служб и Министерства обороны, если она будет, поделятся такими опасениями», — отметил Песков.

Ранее Белый дом заявил, что сирийские власти якобы готовы применить химическое оружие, и пообещал в этом случае нанести ответный удар. Глава Минобороны Великобритании пообещал оказать поддержку США.