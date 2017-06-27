Песков жестко прокомментировал заявление Макрона о российской «агрессии»

В Избранное

Москва, 27 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие с позицией главы Франции Эммануэля Макрона, заявившего об угрозе со стороны Москвы.

Сегодня представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, повлияют ли на нормандский формат заявления Макрона, назвавшего Россию агрессором во время встречи с украинским коллегой Петром Порошенко.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента. И безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что нормандский формат — это единственная безальтернативная платформа для обсуждения путей урегулирования конфликта в Донбассе, передает «Свободная пресса».