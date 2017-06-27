Песков об угрозах США в адрес Асада: Эти заявления неприемлемы

В Избранное

Москва, 27 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома, обвинившего режим Башара Асада в «подготовке новой химической атаки» в Сирии, назвав угрозы Вашингтона недопустимыми.

«Кремль последовательно отстаивает эту линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию», — заявил Песков, подчеркнув, что подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики Москва также считают неприемлемыми.

«Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ», — добавил он.

Ранее в Белом доме пообещали, что Дамаску придется «дорого заплатить за новую химатаку», которую якобы готовят власти. Отметим, что США, обвиняя Дамаск в химатаках, так ни разу и не предоставили доказательств вины сирийского руководства. Обвинения Вашингтона остаются голословными.