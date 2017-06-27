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Песков об угрозах США в адрес Асада: Эти заявления неприемлемы
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    Песков об угрозах США в адрес Асада: Эти заявления неприемлемы

    12:54  27 Июня 2017  /обновлено: 13:31  27 Июня 2017
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    Песков назвал недопустимыми угрозы США в адрес Башара Асада

    Москва, 27 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома, обвинившего режим Башара Асада в «подготовке новой химической атаки» в Сирии, назвав угрозы Вашингтона недопустимыми.

    «Кремль последовательно отстаивает эту линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию», — заявил Песков, подчеркнув, что подобные угрозы законному руководству Сирийской арабской республики Москва также считают неприемлемыми.

    «Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ», — добавил он.      

    Ранее в Белом доме пообещали, что Дамаску придется «дорого заплатить за новую химатаку», которую якобы готовят власти. Отметим, что США, обвиняя Дамаск в химатаках, так ни разу и не предоставили доказательств вины сирийского руководства. Обвинения Вашингтона остаются голословными.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #сирия #песков #асад #угрозы
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