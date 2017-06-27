В МИД РФ придумали, как разрядить напряженность между Россией и НАТО

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Москва, 27 июня. Для разрядки напряженности в Европе необходимо возобновить диалог в Совете Россия — НАТО при участии военных. Об этом во вторник заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

По словам главы Департамента общеевропейского сотрудничества дипломатического ведомства России Андрея Келина, в настоящее время в Европу возвращаются войска Соединенных Штатов, в том числе бронетанковые и авиационные бригады. Количество военных учений НАТО увеличилось в два раза.

Келин напомнил, что раньше все это имело название — «эскалация военной напряженности» в Европе.

Для снятия напряжения необходимо задействовать все имеющиеся механизмы, и возобновить диалог в Совете Россия — НАТО с участием военных, поскольку для этой цели он и формировался, считает он.