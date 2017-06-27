Дутерте отказался обменять родителей главаря ИГИЛ на Филиппинах на заложника

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Манила, 27 июня. Официальный представитель президента Филиппин Эрнесто Абелла объявил, что власти Филиппин не намерены вступать в переговоры с террористами и не собираются обменивать находящегося в заложниках у террористов священника отца Тересито Суганоба на родителей лидера террористов Абдаллы Мауте, арестованных за финансирование преступной деятельности группировки.

«Политика правительства в отношении переговоров с террористами остается прежним. Нам придется вновь напомнить публике о том, что террористы и тех, кто их поддерживает, совершили тяжкое преступление и должны предстать перед ответственностью за свои действия», — заявил представитель президента Дутерте.

Ранее президент категорически отверг предложение о переговорах с террористами, предусматривавшее возможность отхода террористов из контролируемой ими части города Марави.

Напомним, несмотря на несколько раз следовавшие заявления о скорой победе вооруженных сил, террористы из группировок «Абу Сайяф» и группировки братьев Мауте продолжают удерживать несколько районов в городе Марави на острове Минданао.