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Детям в парке «Остров мечты» будут выдавать цифровые браслеты
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    Детям в парке «Остров мечты» будут выдавать цифровые браслеты

    12:48  27 Июня 2017
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    Детям в парке «Остров мечты» будут выдавать цифровые браслеты

    Москва, 27 июня. Руководство московского парка «Остров Мечты» решило ввести инновационные технологии для более комфортного отдыха посетителей.

    Теперь всем гостям парка на входе будут вручаться электронные браслеты с датчиком, которые позволят родителям быстро найти потерявшихся детей. Для этого нужно приложить браслет к специальному терминалу и посмотреть на карте, где в данный момент находятся дети.

    Детям в парке «Остров мечты» будут выдавать цифровые браслеты

    Кроме того, с помощью браслета можно будет оплачивать сувениры, еду и напитки на территории парка, если внести на счет небольшой депозит. Нерастраченные деньги можно будет обналичить и забрать на выходе в специальных кассах, пишет АиФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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