Детям в парке «Остров мечты» будут выдавать цифровые браслеты

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Москва, 27 июня. Руководство московского парка «Остров Мечты» решило ввести инновационные технологии для более комфортного отдыха посетителей.

Теперь всем гостям парка на входе будут вручаться электронные браслеты с датчиком, которые позволят родителям быстро найти потерявшихся детей. Для этого нужно приложить браслет к специальному терминалу и посмотреть на карте, где в данный момент находятся дети.

Кроме того, с помощью браслета можно будет оплачивать сувениры, еду и напитки на территории парка, если внести на счет небольшой депозит. Нерастраченные деньги можно будет обналичить и забрать на выходе в специальных кассах, пишет АиФ.