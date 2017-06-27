В NASA опровергли сообщения об обнаружении инопланетян

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Вашингтон, 27 июня. NASA опровергло заявления хакерской группы Anonymous о наличии доказательств существования внеземной жизни. Как сообщил руководитель научных программ космического агентства Томас Зарбачен, объявлять о существовании инопланетян никто в NASA не планирует.

«Несмотря на некоторые сообщения, никакого объявления NASA о внеземной жизни не запланировано», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

При этом Зарбачен не стал отрицать, что ученые NASA проводят исследования для ответа на вопрос, одиноко ли человечество во Вселенной.

Как передает Утро.ru, ранее группа Anonymous выступила с заявлением о готовности космического агентства представить некоторые открытия, связанные с поиском инопланетных цивилизаций.