НАТО продолжит поддерживать военные реформы Киева

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Вена, 27 июня. Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила о намерениях НАТО продолжать поддерживать военные реформы Киева.

Она отметила, что военные стремления украинских властей связаны с необходимостью «эффективной защиты» на юго-востоке страны. Нынешняя ситуация в Донбассе, по словам Гетемюллер, «вызывает особую тревогу».

«НАТО будет и впредь оказывать поддержку Украине в её стремлении реформировать свои институты по обороне с тем, чтобы она могла более эффективно защищать себя», — подчеркнула она, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.