Главред украинского издания «Страна.ua» вышел из СИЗО после уплаты залога

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Киев, 27 июня. Главный редактор украинской газеты «Страна.ua» Игорь Гужва вышел из СИЗО. Об этом известии сообщили журналисты издания.

Цена свободы — 21 тысяча долларов. Именно столько запросил киевский суд в качестве залога.

Напомним, главреда задержали 22 июня. Его подозревают в вымогательстве. Якобы он запросил у действующего политика крупную сумму денег за то, что не будет публиковать компрометирующие материалы о нем.

Гужва называет это провокацией и уверен, что на подходе еще два аналогичных дела. По его словам, одно из них направлено против него, а второе станет ударом по самой Интернет-газете.