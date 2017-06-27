Telegram стал лидером по скачиваниям в App Store в преддверии блокировки

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Москва, 27 июня. Популярный мессенджер Telegram занял лидирующие позиции по популярности среди бесплатных приложений в российском App Store.

Причиной сумасшедшей популярности соцсети стал набирающий обороты конфликт между создателем мессенджера Павлом Дуровым и Роскомнадзором.

В течение четырех дней (22-26 июня) сервис поднялся в списке самых востребованных приложений App Store с 15 строчки сразу на седьмую. И лишь за прошедшие сутки сервис и вовсе ворвался в лидеры.

Таким образом, Telegram вошел в топ-3 сервисов, которые юзеры ищут в категориях «мессенджеры» и «социальные сети».

Напомним, ранее ФСБ России сообщила, что террорист и его пособники пользовались данным сервисом при подготовке теракта в Петербурге.