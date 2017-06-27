ЛНР: иностранные наемники обучают медиков ВСУ у линии фронта в Донбассе

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Луганск, 27 июня. Иностранные наемники проводят курсы для медиков ВСУ у линии фронта, сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

Сотрудники МВД ЛНР провели проверку сообщений о том, что у линии фронта медики ВСУ получают консультации иностранных наемников по тактической медицине. По словам спикера пресс-службы луганского силового ведомства, речь идет предположительно о гражданах Великобритании, которые провели подготовку медиков 24 отдельной механизированной бригады и 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Инструкторы работают по контракты и планируют переезд в 14 отдельную механизированную бригаду. Ранее сообщалось о четырех нарушениях режима прекращения боевых действий со стороны киевских силовиков.