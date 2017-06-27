Культовый сериал «Друзья» возвращается на экраны

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Нью-Йорк, 27 июня. В зарубежных СМИ активно распространяется информация о возможном возвращении в эфир культового сериала «Друзья».

По неподтвержденным данным, сценарий обновленных «Друзей» сейчас пишет автор оригинальный серий — Марта Кауфман. Вместе с ней работает Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе.

При этом сама актриса в комментариях журналистам отрицает возможность возобновления сериала. Не исключено, что Кудроу просто «поддерживает интригу» или «троллит» поклонников. В то же время новые эпизоды популярного сериала могут оказаться выдумкой самих фанатов.

Еще один актер из «Друзей» — Мэттью Перри — многократно заявлял, что продолжение шоу может присниться ему только в самых кошмарных снах. По всей видимости актер, исполняющий роль Чендлера Бинга, не готов снова приступить к съемкам.

Однако фанаты сериала продолжают верить, что «Друзья» вернутся на ТВ в неполном актерском составе.