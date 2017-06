Нейросеть «Яндекса» записала альбом в стиле Nirvana

В Избранное

Москва, 27 июня. Нейросеть «Яндекса» сочинила стихи в стиле культового рок-музыканта Курта Кобейна. Записанный на их основе мини-альбом получил название Model и был опубликован на сервисе «Яндекс.Музыка».

Сочинять стихи в духе Кобейна нейросеть научили сотрудники «Яндекса» Иван Ямщиков и Алексей Тихонов. Они же нарезали текст и записали музыку к четырем трекам. В качестве вокалиста в «группу», получившую название Neurona, был приглашен американский певец Роб Кэррол. Альбом получил название Model и был опубликован на сервисе «Яндекс.Музыка».

Кроме того, на одну из песен — In the back of your glass — был снят клип.

Летом прошлого года Ямщиков и Тихонов с помощью нейросети записали альбом из 13 песен в стилистике группы «Гражданская оборона».