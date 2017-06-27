Глава Пентагона: Курды продолжат получать оружие от США после взятия Ракки

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Вашингтон, 27 июня. Государственный секретарь США по обороне, глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис объявил, что США продолжат поставки оружия сирийским курдам и после того, как удерживаемая террористами ИГ* (запрещено в РФ) Ракка будет взята войсками коалиции. Таким образом, дал понять генерал, на данный момент Вашингтон не собирается отзывать выданное курдам оружие, что ранее было обещано Турции.

По словам Мэттиса, США с самого начала ясно дали понять, что «мы вооружим их для борьбы. Если возникнет новый конфликт и им понадобятся, ну вы понимаете, легкие грузовики, которые у них были — мы их дадим. Если что-то им не понадобится больше, мы заменим это тем, что им требуется в настоящий момент».

На этой неделе главе Пентагона предстоит встреча со своим турецким коллегой, министром обороны Турции Фикри Ышыком. Ранее Турция неоднократно обвиняла США несоблюдении обещаний, данных союзнику по НАТО относительно курдских вооруженных сил — все эти формирования власти в Анкаре считают сепаратистскими и связанными с «Рабочей партией Курдистана».

* Организация запрещена на территории РФ.