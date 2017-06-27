Захарченко назвал молодежь ДНР движущей силой развития республики

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Донецк, 27 июня. Глава ДНР Александр Захарченко поздравил жителей республики с Днем молодежи, отметив, что молодое поколение играет важную роль в строительстве сильного государства.

Молодежь ДНР является одной из «важных движущих сил» республики, заявил Александр Захарченко в соответствующем поздравлении. Глава ДНР отметил, что большинство молодежи занимают активную жизненную позицию и участвуют в жизни региона. «Молодежное движение Республики активно обсуждает законопроекты, участвует в разнообразных форумах. На различных дискуссионных площадках идет живое обсуждение перспектив развития нашего государства», — сказал Захарченко.

Он подчеркнул, что отсутствие стереотипов, а также энтузиазм молодежи поможет реализовать в ДНР самые прогрессивные идеи. Захарченко также заметил, что власти рассчитывают на участие молодого поколения в строительстве сильной независимой республики.